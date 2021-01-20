有份主持去年《紅白歌唱大賽》的33歲NHK女主播桑子真帆正在與46歲日本性格男星小澤征悅拍拖，昨日有傳媒大爆桑子在入行前曾經一腳踏幾船兼專吼好友的靚仔男友，感情生活相當混亂。

曾與富士男主播谷岡慎一於2017年結婚後，於翌年閃電離婚的NHK女主播桑子真帆，被讀書時代其中一名「前男友」A先生向日媒《FLASH》爆臭史。A先生指他在桑子讀大學直到入職NHK電視台工作後都一直保持着親密關係，但卻被桑子視為攝時間的約會對象，從未升級為她的真正男友。30多歲的A先生表示他與桑子於2006年認識，兩人在東京外國語大學是師兄妹關係，於桑子大學一年級時的聚會上認識後兩個月，兩人已發生男女關係。就算桑子之後結交了男朋友，但仍然與A先生保持秘密性關係。桑子每逢換新男友，都會向A先生報告，擺明只將對方視為洩慾對象。A先生又指桑子專揀有女朋友的靚仔，每逢飲醉酒都會一反常態，發姣勾搭男人。A先生亦指桑子曾經一腳踏三船，她稱那些男伴是「不倫約會」，A先生還向傳媒展示桑子與男伴的貼紙相。A先生與桑子的關係持續接近10年，桑子之後在毫無先兆下斷絕與A先生來往。

桑子現時正與性格男星小澤征悅拍拖，小澤曾參演HBO原創劇集《神探夏洛克小姐》，在劇中與飾演女版福爾摩斯的女主角竹內結子扮演兄妹，有指他與桑子已發展到談婚論嫁的階段。

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