現年41歲的韓國女星朴詩妍曾於2013年爆出涉毒醜聞，當時被判緩刑，事件令她形象受損，近日她再爆涉酒駕的是非，因而引起熱議。

酒精濃度超標

根據SBS昨晚的新聞報道，朴詩妍於大前日（17日）在首爾松坡區涉嫌酒駕，當時酒精濃度達到吊銷駕照的程度。據警方表示，朴詩妍於17日韓國時間早上11時30分左右，開車經過蠶室，等待燈號轉換時撞上前面的車輛，警方當時發現朴詩妍血液中的酒精濃度高達0.097%，因而對她進行立案調查，而朴詩妍跟被撞車輛上的二人均沒有大礙。而朴詩妍在接受調查時，承認了酒駕。

澄清當日冇飲酒

朴詩妍所屬事務所發聲明表示：「朴詩妍16日晚上在家和朋友一起飲酒，隔日以為酒醒了而開車外出，發生追撞事故後，附近的警察要求她做酒精測試，酒精濃度達到吊銷駕照的程度。不論理由為何，公司感到很深的責任，朴詩妍也深刻反省中，對於引起爭議，再次真心道歉。」

深夜發文道歉

朴詩妍今日凌晨亦於IG發文道歉：「我要親自道歉，所以小心翼翼地在個人空間上傳文章。首先對於引起爭議，我表示真心的歉意，無論理由如何，這都是不應該做的事情。對自己安逸的想法感到後悔，深刻反省中。」

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