韓國人氣吃播YouTuber Hamzy，早前紅到去大陸，獲大陸平台簽約成為直播主，但近日疑因讚好了批評大陸人的留言，令大陸網民玻璃心碎一地，指她「辱華」。

道歉後仍被解約

雖然Hamzy隨即在微博上道歉，指自己尊重大陸的飲食文化，不過此舉引起韓國網民不滿，Hamzy就向韓國fans表示：「因為大陸人一直罵，所以經理人公司要求我道歉，我當然認為泡菜、包飯是我國的文化。」而與Hamzy簽了合約的大陸平台，早前就發聲明宣佈與Hamzy解約及刪除所有Hamzy的影片，表示：「工作人員發現Hamzy在未告知本公司的情況下，擅自對傷害中國fans的言論進行回覆，這再次嚴重傷害了中國fans的情感以及我們公司對她的信任，公司堅決反對任何的辱華行為，也堅決不允許所簽署的外國博主有任何辱華的態度及言論，堅決維護我們國家和民眾的尊嚴，不允許任何形式的侵犯。」

泡菜文化引爭議

對於公開道歉後仍被解約，昨日Hamzy就於YouTube頻道上寫下長文表明自己的立場，坦言：「如果為了要在中國活動就說泡菜是中國的，那我就不在中國活動了。」

Hamzy表示會道歉是因為讚好了的留言內容，的確有可能因為用字造成不愉快，她從頭到尾都是針對這一點而道歉。不過大陸方面把輿論牽扯到泡菜文化是哪個國家一事，Hamzy表示：「現在起要講我的講法，如果中國人感到被背叛和生氣，是因為誤會我同意了貶低中國人的留言，那我認為我是該道歉的，不管是甚麼原因都是在我頻道上發生的，這也是對喜愛支持我的人的道義和禮儀。但如果為了要在中國活動就得說泡菜是中國的，那我就不在中國活動了，中國人也不需要為了在韓國活動就說中國食物是韓國食物，這部份我想中國人都會理解的。」

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