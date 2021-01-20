宇宙巨星甄子丹與太太汪詩詩育有兩名子女，分別是17歲的大女甄濟如 （Jasmine）及13歲細仔甄濟嘉（James），而Jasmine踏入青春期，已長得似一名小大人，遺傳了母親汪詩詩的高佻身型，而樣貌就越大越似阿姨汪圓圓。

Jasmine昨日17歲生日，家人當然聚首一堂為她慶祝，汪詩詩在社交網分享了眾人打邊爐的合照，當中有汪媽媽、妹妹汪圓圓一家及表妹湛琪清等人，入鏡影合照的人數已達9人，而子丹就未有現身，估計他身在外地開工，而他亦有以視像為囡囡慶祝生日。子丹一向愛錫Jasmine，在囡囡生日這天，已連環貼了10張自小到大的合照，留言指女兒一向是家中的公主，時光飛逝已變成一名漂亮有才華的的小女人，希望囡囡所有夢想都能成真。

此外，Jasmine更在社交平台分享了一條K-Pop風格的跳舞MV，作為自己生日的驚喜，片中她一身輕熟女性感打扮，身穿bling bling露臍裝及黑色緊身褲，擺出不少性感舞姿如自摸、扭腰、扭籮及揈水髮，又帶領女dancer跳辣舞，相當有板有眼，之後再換了黑色透視舞衣跳拉丁舞，大騷舞技，而她在帖文以英文留言：「16 going on 17，Here’s my Bday surprise!」子丹亦有在IG限時動態轉載這條片，自言是「proud baba」，大讚女兒「good job」、「amazing dance」，至今早影片已有1萬6千多人觀看。

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