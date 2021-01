宇宙巨星甄子丹與太太汪詩詩育有兩名子女,分別是17歲的大女甄濟如 (Jasmine)及13歲細仔甄濟嘉(James),而Jasmine踏入青春期,已長得似一名小大人,遺傳了母親汪詩詩的高佻身型,而樣貌就越大越似阿姨汪圓圓。

Jasmine昨日17歲生日,家人當然聚首一堂為她慶祝,汪詩詩在社交網分享了眾人打邊爐的合照,當中有汪媽媽、妹妹汪圓圓一家及表妹湛琪清等人,入鏡影合照的人數已達9人,而子丹就未有現身,估計他身在外地開工,而他亦有以視像為囡囡慶祝生日。子丹一向愛錫Jasmine,在囡囡生日這天,已連環貼了10張自小到大的合照,留言指女兒一向是家中的公主,時光飛逝已變成一名漂亮有才華的的小女人,希望囡囡所有夢想都能成真。

此外,Jasmine更在社交平台分享了一條K-Pop風格的跳舞MV,作為自己生日的驚喜,片中她一身輕熟女性感打扮,身穿bling bling露臍裝及黑色緊身褲,擺出不少性感舞姿如自摸、扭腰、扭籮及揈水髮,又帶領女dancer跳辣舞,相當有板有眼,之後再換了黑色透視舞衣跳拉丁舞,大騷舞技,而她在帖文以英文留言:「16 going on 17,Here’s my Bday surprise!」子丹亦有在IG限時動態轉載這條片,自言是「proud baba」,大讚女兒「good job」、「amazing dance」,至今早影片已有1萬6千多人觀看。

