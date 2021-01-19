年屆61歲的加藤鷹稱得上是AV界傳奇人物，他曾經靠「神之手」威盡武林，就算退役多年也保持一定的曝光率，疫情下亦未有影響工作量。早前加藤鷹就獲犯眾憎女星加藤紗里邀請合作，在二人各自的YouTube頻道上公開不文短片，加藤紗里將Mouse Pad放在自己的下體上面，然後由加藤鷹在30秒內用手指點擊，計算點擊次數以測試其「金手指」之威力，不過片段惹來外界猛烈抨擊，直斥兩人為呃點擊簡直不知廉恥。

話雖如此，出名面皮厚的加藤紗里卻懶理負評，近日孖住加藤鷹又再合體，原來今次兩人是添食拍片，還加碼邀請多位現役AV男優助陣，包括澤井亮、Nick、吉村卓、Shef，加埋加藤鷹，一於以五王一后陣營登場，並於Twitter預告合作，貼出合照先行造勢。雖然幾位現役男優實在甩皮甩骨，但加藤紗里每次舉動也引起網民關注，相信今次又會有出位演出。

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