今期想寫一下陳百強（Danny），他離開我們已經27年了。1993年他因昏迷引發的逐漸性腦衰竭死亡，終年36歲。從1985年認識Danny，當時他已經是樂壇一位當紅偶像歌手，知道他聲線好獨特，一身充滿優雅氣派，衣着有品味，直到現在仍有人聽他的歌，他是80年代獨一無二的歌星。

第一次見他是在一個電台搞的記者會，張國榮也在場，當時圍住Danny的記者比哥哥多，但哥哥1984年憑一曲《Monica》走紅，幾乎與Danny平起平坐。論訪問對象，我會比較喜歡跟哥哥訪問，因Danny很情緒化，在訪問途中我見過他突然很𤷪𤺧說：「今日心情唔好，唔想傾啦！」不過他是受𠱁的，美言他幾句，等他心情轉好，又會繼續聊下去。

發哥愛護Danny

80年代娛樂圈不少舉足輕重人物都愛護他，我曾聽周潤發說過：「Danny是一位弱小心靈的小朋友，是受保護動物，希望大家愛他。」但性格影響命運，Danny很容易鑽牛角尖。

1988年我曾經有次在麗晶酒店約了哥哥下午茶，剛巧遇到Danny約朋友茶敍，他見到哥哥時很熱情走過來聊了一會兒才離開，兩個人完全不像外傳般不和。等Danny離開後，我問哥哥：「你同Danny唔係不和咩？」他說：「以前係有啲芥蒂，都過咗咁耐，冇嘢啦！」我問：「係咪因為以前佢紅過你，後來你爬咗佢頭，所以佢唔開心呀！」哥哥表示：「我仲喺麗的電視做路人甲嗰時，佢成日接我放工，但後來同佢拍完《喝采》，外間反應覺得我表現比佢好，後來有人再想搵我同佢一齊拍《失業生》，我聽到佢唔想同我做，但導演堅持要用我，佢就好唔情願接咗，嗰時我係會唔開心，對佢有啲避忌。」後來Danny與哥哥各有發展，Danny已慢慢受到哥哥威脅，哥哥表示：「其實Danny份人好好，又唔諸事八卦講人是非，亦唔虛偽。而且佢喺娛樂圈條路走得順我好多，不過佢個人多愁善感，成日唔開心。」

Danny生前好喜歡去中環的「Disco Disco」，我以前在這店也撞過他幾次，總是見到他在幽暗的角落捧着酒杯，每次都是帶醉離開。我問過一位經常陪Danny流連DD的好友，到底他為何經常不開心？好友說：「主要係事業、愛情同家事囉！好似佢以前係紅過張國榮，但後來俾人追過，佢會意難平，係嬲自己唔爭氣。至於感情，唔知點解佢成日失戀，俾人飛嘅！家事就更複雜，佢個人追求完美，小小事唔順心都會影響佢情緒。」

Danny生長於一個富裕之家，兄長和家姐都是大媽所出，其母只生下他一個兒子，後來離開了陳家。對Danny來說，與經理人陳家瑛的感情好得更像母子，還有一手帶大他的契媽蘇太。陳媽媽有時會偷偷跟去Danny工作地方，有次約了Danny做訪問，突然見到陳媽媽在門口，問她為何不進來？她說：「我嚟睇吓咋！千祈唔好畀Danny知道，佢唔鍾意，我好快走。」其實Danny是知道他媽偷偷跟過來，只是裝作不知道。

梅艷芳、何超瓊和林燕妮是Danny圈中最好的朋友，Danny去世後，有次去片場探阿梅班，她正坐在車上聽Danny歌曲《今宵多珍重》，我說：「你仲好掛住佢呀！」阿梅點點頭說：「我同Danny好投緣，但我發現佢成日唔開心，所以我知佢情緒低落時會主動打畀佢，叫佢唔好咁睇唔開，有乜事就同我講，但我發現冇乜用，佢都係聽唔入耳。」

撰文：白露眉

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