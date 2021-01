真人騷女星Kim Kardashian與饒舌歌手Kanye West於2014年結婚,近期已多次傳出兩人離婚的消息,月初再有頭條報道指Kim已經聘請律師與Kanye傾談離婚協議,最近有消息指,Kim打算將離婚過程收錄在真人騷節目中,令Kanye非常不滿。

Kim Kardashian一家都靠真人騷《Keeping Up With The Kardashians》走紅,有指Kim打算在節目中分享自己6年多的婚姻生活,並會講到她決定離婚的原因。消息人士指:「他們已拍下Kim講自己的婚姻問題,但每個人都簽了保密協議,因為節目大結局於2021年稍後才播出。」而Kanye就為此非常不滿,認為自己的愛情生活不應當成節目賣點,但明顯Kim已一意孤行,為拍節目搏到盡。

