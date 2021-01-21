本月11日是34歲日本女星北川景子與42歲歌手丈夫DAIGO結婚五周年，兩人於當日被影到偕同4個月大的囡囡到百貨公司挑選女兒節人形娃娃，北川還細心地聆聽店員的講解。

北川景子和丈夫DAIGO上周一被影到現身東京一間百貨公司前，DAIGO從車尾廂內熟練地搬出BB車，然後小心翼翼地將女兒放在BB車內，原來一家三口並不是外出慶祝結婚紀念日，而是選購人形娃娃。據悉，北川和DAIGO每年結婚紀念日都會外出晚餐慶祝，但今年因為疫情影響，所以他們挑選了娃娃後就返回家中靜靜地慶祝。由於今年3月3日的女兒節是為囡囡慶祝的第一個節日，所以北川認真地聽着店員的講解，而DAIGO就友善地笑着守候太太。有在場的客人爆料，指北川睇中京都著名職人所做的三層高人形娃娃，衣裝都是訂製。北川近期忙於宣傳與34歲靚仔男星中村倫也合演的新片《初戀》，今年更會接拍新劇。

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