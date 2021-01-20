37歲舞台劇演員韋羅莎與舞台演員兼導演張銘耀結婚6年，上年10月她宣佈有喜，更揚言BB是二人相識20周年的最好禮物，不過就未有明言預產期是何時，但不時在社交網分享陀B生活點滴，更暱稱BB做「Little one」。

由於疫情關係，舞台劇被叫停，韋羅莎可以專心安胎，《蘋果》日前在旺角街頭直擊兩夫婦拍拖行街，當時大概下午4時，身穿黑色長風褸、灰色冷衫及黑褲的韋羅莎與老公現身廣華街，目測她懷孕至少有7個月，不過從背後看，她的身形就未有太大變化，長肚不長肉，完全不似大肚婆。

兩公婆十指緊扣行街，見他們主力行玩具舖，短短1小時就逛足3間。他們抵達第一間店時，張銘耀專心睇貨架上的玩具，而韋羅莎就周圍望，似乎主力陪老公買玩具，不過未有斬獲。二人後來轉到另一間玩具舖，雖然韋羅莎腹大便便，不過她仍然身手靈活，步履輕盈，急步與老公行到一間專售board game的店舖，張銘耀拎住一盒遊戲細看商品說明，而韋羅莎就與老公頭貼頭研究，但最後都未有幫襯；之後二人再行到附近一間玩具店，不過未有進入店內，只在門口window shopping，睇了一陣就離開，行去附近攞車返歸。

此外，韋羅莎連日來都有在IG出帖文，更表示為了「Little one」及自己，身邊人建議她不要睇太多新聞，所以留在家中玩selfie。而她亦貼了一張香港的夜景圖片，感嘆「What has this place become」，估計是她對於近日的政治新聞有感而發。

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