Netflix日前公佈上年第4季度財報，成績遠勝預期，全球更突破2億用戶，正式成為電視界的龍頭。

Netflix公佈上年第4季增加了850萬用戶，令總用戶達到2億，相信是與肺炎人人都要留在家中有關。當中特別提到《王冠》（The Crown）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）及《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）成績優秀，其中《后翼棄兵》更在首四星期有6,200萬收看人次。

至於日劇《今際之國的有栖》上月10日推出後亦大受歡迎，在全球190地上架28天，累積達1800萬用戶觀看，並打進日本、香港、台灣、韓國、泰國、法國、德國、意大利等共40地的排行榜十大，更成為最高點擊的Netflix原創日劇，難怪立即拍板開拍第二季。

《今際之國》翻拍自同名原著漫畫，由山崎賢人與土屋太鳳再度合作，還有町田啟太、青柳翔、村上虹郎、朝比奈彩、三吉彩花、仲里依紗、水崎綾女等人氣演員參演，演男主角有栖的山崎賢人，多得劇集進一步帶旺人氣，連氣與土屋太鳳的緋聞又再次炒熱。

韓劇方面，改編自韓國同名人氣網絡漫畫，由宋江孖《德魯納酒店》上位小生李到晛、實力派演員李鎮旭、李詩英等人主演的《Sweet Home》，劇集上月18日在Netflix上架後即掀熱潮，而且已累積達2500萬全球用戶觀看，更一度穩佔Netflix香港排行榜冠軍。

《Sweet Home》成功捧紅劇中高敏詩、朴珪瑛等新人演員，導演李應福早前暗示如外界反應好，有望開拍第二季。

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