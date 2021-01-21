ViuTV推出的新節目《囝囝女女730》主打一班後生仔，今晚播出第四集更以全男班上陣，包括主持MIRROR成員的Frankie和Alton，以及嘉賓《造星III》的Manson（張進翹）、旨呈、ANSONBEAN（陳毅燊）同Vincent（羅振峰），今集高潮位相信是神秘嘉賓旁白君登場，他更首次開金口唱歌。

節目上半部，幾位男生大談男人無盡欷歔的事，包括樣貌、身形、身臂等會否有助追女仔，而Alton和ANSONBEAN更即場量度手臂，不論靜止定谷臂都以Alton的35cm嬴ANSONBEAN的30.5cm。Manson自言身形瘦到如紙，曾食健身奶粉和健身來催谷自己，至於Vincent自爆以前是200磅肥仔，當時因冇自信才決心做健身減磅。

來到節目下半部，Manson和旨呈合唱側田歌曲《男人KTV》，可惜二表現麻麻，唱得頗為吃力，有網民指︰「佢哋選錯歌」。相反Vincent選唱1989年張麗瑾主唱、鄭丹瑞獨白的歌曲《留給最愛的說話》時表現投入，加上找來旁白君（文卓森）當神秘嘉賓為他獨白，二人再合唱推高現場氣氛，台下有人拿住「旁白君」燈牌支持，當中竟然有《造星》監製花姐，之後Vincent苦笑謂︰「全部都係你啲名，冇我名。」旁白君首次獻唱，網民反應不俗更留言︰「旁白君聲底靚唱歌好聽嘅，再練得穩定啲就掂」、「希望旁白君做多啲幕前」等。

節目尾聲，旁白君以2:0贏Vincent，主持更笑他有機會拿男歌手獎，不過旁白君就自嘲是侵害樂壇，更叫大家要自我檢討。旁白君笑言對Vincent甚有印象，因當日《造星III》時，Vincent是50強首位被淘汰的參賽者，最後旁白君送上一段獨白給他，他說︰「佢真正成為50強嘅日子，其實不足24小時，希望喺未來日子，喺其他方面可以持久一啲。」

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