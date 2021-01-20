改編自韓國網絡漫畫、由趙炳圭、金世正等人主演的OCN人氣劇《驅魔麵館》，將於大後日（24日）播出第一季的大結局。雖然早前播出第13集時，因突然換了編劇引起劇迷不滿，導致收視急跌，不過之後播出的第14集情節緊張，加上結尾疑預告第二季的新角色現身，刺激收視回升，香港劇迷可在Netflix追看最新劇情。

下月播特輯

《驅魔麵館》的第二季預計9月才開拍，要到明年上半年才播出，不少劇迷都不捨劇集結束，因此劇組為觀眾安排了一個驚喜。據韓媒爆料，《驅魔麵館》將推出以綜藝形式播放的特輯，特輯不是單純播出演員訪問、幕後花絮等，而是以綜藝節目的形式於下月7日播出，節目中趙炳圭、金世正等人會展示反轉的魅力，令人期待。

首次登榜首

另外，《驅魔麵館》於日前公佈的「電視劇話題榜」中，撼贏一眾劇集成為「電視劇話題榜」第一位，同時更是劇集播出後第一次登上第一位。另一改編自網絡漫畫的tvN劇集《女神降臨》，其話題性分數比上周減少，但仍上升了兩個名次，於榜中排第二位。tvN的《哲仁王后》就連續兩星期呈現分數下降的趨勢，目前位居第三位。而第四至第十位的劇集分別是JTBC《奔跑愛情》（前譯：Run On）、KBS《秘密的男人》、JTBC《Live On》、SBS《延遲的正義》、KBS《Oh！三光公寓！》、KBS《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》及tvN《日與夜》。

文佳煐做女神上位

而「電視劇演出者話題榜」中，第一位及第二位分別是《女神降臨》的文佳煐及車銀優，《哲仁王后》的申惠善排名第三。而《女神降臨》的黃仁燁、《哲仁王后》的金正鉉、《驅魔麵館》的趙炳圭、《延遲的正義》的鄭雨盛、《Live On》的林時完和申世京及《驅魔麵館》的金世正，就排第四至第十位。

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