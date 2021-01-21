台灣組合F4成員朱孝天，最近轉戰YouTube，為自家頻道拍攝寵物節目《P-Pet》。節目第一集，朱孝天請來台灣人氣YouTuber佛瑞德做嘉賓，不過朱孝天就慘被對方寸追蹤人數連狗都不如，令他激氣到話要反枱。

朱孝天今次拍攝的節目，主要的目的是幫助流浪動物及傳達正確的領養流浪動物觀念。作為網絡兼YouTuber新手，朱孝天在節目第一集就請來在YouTube頻道有超過63萬人追蹤的佛瑞德做嘉賓，順便向他請教經營YouTube技巧。當朱孝天問到佛瑞德家中的狗狗IG賬號有多少fans時，對方即反問朱孝天有多少人追蹤？當朱孝天表示有488人後，佛瑞德即時不屑地冷笑了一下，之後就指他只有這個數目好「丟臉」，皆因自己的狗狗IG賬號，經營時間雖然比朱孝天少約半年，但follow人數就有7,000多，而朱孝天聽到自己的追蹤數後即大叫：「7,000多？！憑甚麼？」之後朱孝天又「唔識死」地問佛瑞德有多少人追蹤，搞到IG有超過11萬人追蹤的佛瑞德聽後忍唔住話：「你就別問了！差不多你的數（字）後面加多個K。」而朱孝天聽後即時大受打擊，叫收工之餘更嬲到話要反枱。

不過幸好的是，節目播出後，朱孝天的followers已激增至7,896人，比佛瑞德狗狗多出88人，總算挽回少少面子。

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