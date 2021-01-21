新一年除了新產品外，經典好用的產品亦依然有價有市，像美妝網站Lookfantastic日前公佈去年搜尋率最高的美妝產品，當中以 M.A.C成為大贏家，在頭10的排名中佔3席位。

搜尋率最高的第一位是Velvet Teddy色的Mac唇膏，M.A.C的唇膏向來實惠又好用，而Velvet Teddy色之所以成為榜首，全因Kylie Jenner去年在社交平台提到這是她最愛用的顏色，此話一出，在IG上擁有超過2億followers的Kylie帶挈Velvet Teddy色人氣急升，在46個國家包括英國、澳洲及中國都排頭位。另外兩款上榜的M.A.C產品分別為第五位的Cork色唇筆和第九位的Skinfinish Highlighter。

被荷李活專業化妝師評為最好用睫毛膏之一的Benefit They’re Real睫毛膏排第二，殿堂級歌后Diana Ross的女兒Tracee Ellis Ross也是其忠實用家。Anastasia Beverly Hills的Dipbrow Pomade眉膏、Laura Mercier的Translucent Loose碎粉（2020新色Honey shade）緊隨其後排第三和四；而搜尋率最高的眼線產品則為第六位的Maybelline Hyper Precise All Day眼線筆。

第五位：M.A.C Cork色唇筆

第六位：Maybelline Hyper Precise All Day眼線

第七位：Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place粉底

第八位：Urban Decay Naked 3眼影盤

第九位：Mac Mineralize Skinfinish Highlighter

第十位：Too Faced Lip Injection Extreme唇蜜