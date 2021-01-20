76歲的拜登（Joe Biden ）剛剛宣誓就任第46任美國總統，副總統賀錦麗則成為美國史上首名女性及首名非裔、亞裔副總統。

就職典禮上，拜登一如之前所報導，穿上由美國時裝巨頭、設計名師Ralph Lauren特别為他設計的西裝、大衣及粉藍呔。至於第一夫人Jill Biden 就㨂了美國小眾品牌、紐約品牌Markarian的淺藍色呢絨外套及連身裙，品牌設計師Alexandra O’Neil 解釋, 「這個藍色代表信任、自信和穩定，整個造型在紐約市的衣料中心製造。」Jill Biden 搭配了同一色系的真皮手套及手袋。

至於賀錦麗同樣不找名師設計出手，她刻意搵了黑人設計師為她設計紫色外套造型，顏色和Jill Biden 前一天着的紫色，在濃度及深淺都相當相近，而就職禮上，前第一夫人希拉莉亦穿上紫色套裝，傳達同一陣形的統一格調。賀錦麗身上線條簡潔又充滿力量的紫褸，來自只有27歲黑人新設計師Christopher John Rogers，他去年剛得到CFDA 美國新進設計師年奬，人氣急升中。賀錦麗在紫褸上扣上一枚David Yurman 美國國旗襟章，及配上她最愛的powerful Pearl 。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！