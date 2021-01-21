曾參與多部劇集演出的童星Jacky仔（王樹熹），轉眼間已22歲，並於去年11月城市大學媒體與傳播系畢業。日前Jacky仔在其社交網表示已飛往日本，將會在當地打工，而他今次離港，他形容是跳出自己的舒適圈，更打算留在當地定居和發展。

前日（19日）他在社交網貼了一張在香港機場離港大堂的照片，並配上長文，他透露終於實現去日本工作。今日他向《蘋果》表示，他打算長期留在當地生活，他說︰「係呀！去日本工作，計劃長期留係日本，初步我已攞咗5年簽證。」本身讀傳播系的他，大學時曾在一間廣告公司實習做市場行銷工作，問他今次到當地會否做回自己的專長，他說︰「我係做管理方面Management Trainee，當係自己一個新挑戰，不過之後都會希望繼續做媒體方面嘅工作。」

本身有學日文的他，已考獲日本語能力試的N1級，故他在當地生活沒有太大問題。而Jacky仔今次離港決定，得到家人的支持，他說︰「下呢個決定都係要多謝屋企人嘅支持同諒解，以及朋友一直嘅鼓勵，如果唔係都可能放棄咗。」由於當地疫情嚴峻，正在當地進行14天隔離的他坦言家人好擔心，他說︰「屋企人當然有擔心 亦有準備充足嘅防疫用品過去，不過而家日本都唔算太缺乏呢啲用品，疫情嚴重 惟有自己小心。」

其實Jacky仔3歲開始當童星，他早期參與港台節目《點蟲蟲開開心心學飛》，之後又拍教育電視，後來加入無綫拍劇集《皆大歡喜》，其可愛、活潑笑容，令觀眾留下深刻印象。往後他參與多部劇集演出如《甜孫爺爺》、《妙手仁心III》、《十兄弟》、《造王者》以及《她她她的少女時代》，除了劇集，他參與電影《童夢奇緣》與劉德華合作，以及聲演《長江7號》等。至於他的哥哥王秉熹同樣都是童星，而他的爸爸是副練馬師王燦聲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！