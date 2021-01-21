在IG擁有超過900萬名fans的33歲日本肥妹諧星渡邊直美，前日深夜開直播大講有味笑話，被網民笑她慾求不滿。直美還罕有地自爆性生活，又坦言因為不能輕易信人，所以一直未能結交男友。

渡邊直美前日深夜開直播，獲1萬6,000名人收看，她向fans自爆曾經發夢長出陽具後，被網民質問是否慾求不滿，又問她目前有沒有性伴侶。直美竟然認真地回答：「我一直都沒有啊。20歲的時候，我在想要不要交往的時候，卻變成只有做愛的人。因為在電視上曾經講過，雖然至今仍然被人叫我做『淫X』，但自此之後我對性一直十分認真地面對。」直美又自爆現時沒有談戀愛，雖然想試一下遠距離約會，但卻因為難以相信別人，所以仍然未找到男友。此外，直美還自爆因為屁股多肉，所以放屁時會發出巨響，走路的時候更會像槍聲一樣連環爆發，身邊的人都會向她回望。

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