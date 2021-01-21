意牌Fendi進軍日本市場至今56年，雖然曾經邀請不少日本明星如渡邊直美、最強星二代木村光希等出席時裝騷或合作，但一直已來也沒有邀請日本明星作為代言人。

近日終於迎來首位日本品牌大使，品牌宣佈由45歲日劇女王米倉涼子擔任品牌大使。米倉涼子演出日劇《Doctor-X》的霸氣形象深植人心，從模特兒出道的她，活躍於電視劇、電影及舞台劇領域，不僅是收視女王且曾榮獲眾多獎項，是一位氣場強大又有個性、知性美感兼具的女星。

成為品牌的歷史第一人，米倉涼子深感榮幸，她說：「得知這是Fendi進軍日本市場56年以來，首次任命品牌日本大使，我感到十分榮幸。Fendi是一個全球知名品牌，卻從未放棄創新的腳步。我同樣抱持著這種態度，希望在時尚領域盡我所能，讓更多人感受到Fendi的無比魅力。」品牌則表示極欣賞米倉涼子獨一無二、才華橫溢、勇於創新與不斷推陳出新的態度，並將陸續推出與米倉涼子合作的項目。 她為品牌拍攝的形象照亦曝光，穿上2021春夏系列的她展現着優雅、從容、高貴、傲氣的美麗形貌。

內地是國際時尚品牌最重要的市場之一，因此越來越多品牌都會重金邀請內地明星任代言人，借助他們的人氣與帶貨力，提高宣傳效益。

法國鞋履品牌Roger Vivier宣佈鄧倫成為最新的代言人，他更是品牌首位男星代言人。他憑陽光燦爛的形象及出色表演深受不少觀眾的喜愛，他為品牌指拍攝的最新造型照，穿起「方扣鞋」毫無違和感，非常帥氣。品牌在微博上公佈代言人消息一天，已經有超過60萬次轉發，而他的個人微博也有高達58萬次轉發，可見其高人氣。

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