有份主持去年《紅白歌唱大賽》的33歲日本NHK電視台人氣女主播桑子真帆，於去年4月被爆與46歲性格男星小澤征悅拍拖，兩人被影到從小澤的寓所步出。不過桑子近日被爆入行前亂搞男女關係，曾經與她有一手的其中一名「前男友」更向傳媒提供其親密貼紙相，令已到適婚年齡的桑子可能隨時被小澤狠飛。

選男伴靚仔行先

桑子真帆曾於2017年與33歲富士電視台男主播谷岡慎一結婚，並於翌年閃電離婚。而她近日被其中一名讀書時代的「前男友」A先生向日媒《FLASH》大爆臭史，他聲稱於2006年桑子讀大學一年級時開始，直到她於2010年入職NHK電視台工作後，都一直與她保持着親密關係。30多歲的A先生直言自己只是桑子用來攝時間的發洩對象，因對方從來未有當他是真男友。A先生與桑子於2006年在朋友聚會中結識，兩人是東京外國語大學的師兄妹，認識兩個月後就已發生男女關係，並持續了接近10年。A先生指桑子每逢識到新男友都會向其會報，但卻繼續與他維持秘密性關係。A先生還指桑子選擇男伴以靚仔行先，而且專揀有女友的男性，飲醉酒時會用嗲功勾搭男人，更試過一腳踏三船。A先生還供出桑子與男伴的親密貼紙相，桑子後來在毫無先兆下，斷絕與A先生來往。

現任情人愛主播

桑子現時與性格男星小澤征悅拍拖，小澤曾參演HBO原創劇集《神探夏洛克小姐》，在劇中與飾演女版福爾摩斯的已故女星竹內結子扮演兄妹。而小澤對女主播情有獨鍾，曾經與日本前首相小泉純一郎的39歲次子小泉進次郎現任太太、43歲著名女主播瀧川Christel及34歲女星渡邊杏拍過拖。小澤於2009年更被爆料，指他背着渡邊杏，搭上瀧川。早前有報道指已到適婚年齡的小澤與桑子已發展到談婚論嫁階段，但今次桑子被揭臭史，不知會否影響到兩人的關係。