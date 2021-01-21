法國品牌Givenchy的新一頁於春夏2021季度正式展開，由新藝術總監Matthew Williams 主理的全新系列，今日在中環舉行傳媒預覽。設計師以品牌歷史檔案中的經典作品為主軸，再加入他本人的鍾情的工業元素，以「鎖」貫穿整個系列，這是從巴黎愛情橋上的鎖頭取經，「鎖」也成為今季品牌的logo，被放在西裝、腰帶和手袋上。服裝設計滲入大量西裝剪裁，也有品牌DNA的Little Black dress 、大露背與羊角的設計，上面有佈滿紋身印花、皮褲經過加工處理，有如混凝土批盪後的質感。 配飾是設計師喜愛的設計的產品，hardware 元素比比皆是，品牌的IT bag Antigona 和Pandora被重塑，變成的骰的小袋， 全新袋款cut out bag 和 Balle bag 成為大袋之選，鞋履方面，除了羊角和金屬環高跟鞋外，Bubble platform slide是街頭文化融入法式高級時尚的新嘗試。

台灣品牌Shiatzy Chen亦在尖沙嘴專門店舉行傳媒發佈會，展現2021早春和春夏系列。早春系列以60年代為主題，將東方吉祥文物「如意」結合西式幾何畫風與輪廓設計成紛飛、豐富、旋轉等三種抽象圖案，以數碼刺繡、如意縫珠、手繪、發泡印製等技術運用在紗裙、恤衫、bar top 和娃娃裙之上，繽紛的用色散發出60代的活力。

而名為「圓旅」的春夏系列，是品牌十多年來首次缺席巴黎時裝周的系列，當中以中國古代傳奇人物花木蘭為靈感，設計師將代父從軍的故事以不同方式製成圖案在服飾上呈現，傳遞出勇氣、追求自我和性別平等的訊息。服飾上有不少軍服玩素，如綴有金屬細節的吊帶裙、多袋的墨綠色軍褸、軍靴、馬褲和帽子，配襯透視雪紡外套、蕾絲裙，剛柔並濟，刻畫出現代女性的堅強柔韌的特質。

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