在疫情之下，轉變加速發生，在時裝界，改變以不同方向進行，當實體用地停用，發展空間由實體擴充到二次元，時裝版圖的發水面積已滲入生活每個角落。

遊樂場變戰場

2021年春季系列發佈，是digital fashion show首個正季度戰場，無論有沒有落入正規時裝周日程，發佈形式層出不窮：phygital直播、短片、24小時台前幕後大公開、虛擬front row、CGI特效、藝術電影、騷後設計師網上問答大會，結果在完全缺乏現場親身參與的情況下，大眾關注度也未有減少，Chanel和Louis Vuitton得到最高的媒體價值，而Balenciaga則憑藉其夜巴黎電影騷位居第三，Prada的發佈暨設計師問答大會的網上收視率更加是2020春夏時裝發佈的16倍，證明只要保持新鮮感，虛擬發佈依然受歡迎，Balenciaga不甘於單向式的短片發佈，於是早秋2021系列的發佈以電子遊戲程式進行，落重本製作遊戲《Afterworld:The Age of Tomorrow》，有得睇有得玩，話題性、參與度同樣高收。剛剛完成的秋冬2021米蘭男裝周，Sunnei亦緊隨電子遊戲的發佈潮流，開發Sunneiplay.it，除了可以參與遊戲互動，當中的avatar就是穿起最新系列，軟性導入令人受落。還有將在高訂周登場的AZ Factory，它是由前Lanvin藝術總監Alber Elbaz創立的科技初創品牌，是首個高訂時裝品牌的網絡原生族，以「let me entertain you, digitally」為宣傳口號， 講明是娛樂性高的時裝品牌，發佈將會集短片、虛擬遊戲和問答大會於一身，期待首個以2次元手段發揚高訂Savoir Faire精神的歷史性時刻。

二次元與實體雙贏

疫情令留家的時光大增，虛擬遊戲成為主要娛樂，時裝亦由T台走到遊戲的虛擬角色身上，《Animal Crossing》、《League of Legends》、《Aglet》、《Pokemon》都有品牌的虛擬服飾發售，在外出活動減少的情況下，時裝需求減少，而對於日益增長的虛擬遊戲巿場，品牌推出虛擬人物角色的服裝肯定有彌補實體時裝需求減少的缺口。根據Newzoo針對2020 年全球電競市場調查報告所指，電競市場在2020年達到1,593億美元的收入，預計全球遊戲玩家數量在2023年將超過30億。品牌將會以虛擬為主導，引導巿場對實體產品產生好感和興趣，於是將虛擬世界的角色帶到實體的系列當中，Loewe與日本動畫《龍貓》、Gucci與《多啦A夢》的聯名系列就是這樣得來。

時裝是娛樂

在消費主意的社會當中，時裝的藝術意義不會被深究，很少人會花時間去理解時裝背後的用意，時裝對大眾而言消費是一種發洩的方法，他們希望在當中找到安慰或娛樂。現在的時裝在一定程度上也符合這個要求，Simone Rocha與H&M 合作企劃才剛剛宣佈，首推除了短片和造型照，就是IG filter，有品牌signature的珍珠頭箍、耳環試玩；Coperni 早前推出遊戲filter，勝出的參賽者可以得到新推出的心型手袋；Gucci、Prada、Dior一直都有推出ig filter，後者早前還加入whatsapp sticker。這些免費甜頭，滲透性高娛樂性豐富，最重要還是低成本，效益高，包容性強，品牌在虛擬領域上逐步建立起形象，打通無邊的虛擬世界的連接，讓自由天地成為萬家爭鳴的戰場。

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