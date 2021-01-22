大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，自宣佈拍攝第二季後已是非多多，先有指阿嬌鍾欣潼因怕與張栢芝同台令人勾起陳冠希「淫照」回憶而拒絕參加，又有指王菲會為該節目唱主題曲，有機會與謝霆鋒前妻張栢芝同台。而主持之一的黃曉明，亦因避免與舊愛李菲兒同台惹婚變傳聞選擇退出。節目今日播出首集，雖然沒有霆鋒新歡舊愛同台，但就有王菲好友那英與栢芝互寸。

在新一季的《乘風破浪的姐姐2》中，30位參賽選手均要進行唱歌及跳舞表演，而栢芝今次就選了自己20年前的經典舊作《星語心願》作參賽，聲音比以前更沙啞的栢芝，甫開聲已頗為「震撼」，而且唱的時候更頻頻出現走音、唔夠氣的情況。在跳舞環節中，栢芝亦只是如大媽般扭動身體。雖然栢芝在表演上仍有非常大的進步空間，但一眾「姐姐」都似乎並不介意，頻頻指《星語心願》是回憶。

那英寸爆喊栢芝

表演完後，雖然連栢芝都自知表現未夠好，但仍得到一眾姐姐投票鼓勵，令她感動到喊，不過當她在後台喊住感激大家時，她突然行到那英面前與對方擁抱，不過當那英擁抱完栢芝後，她卻說：「你別哭，我都沒投你票。」而那英講完後，栢芝即笑住話：「所以我沒感謝你！」那英聽完後即謂：「你不用感謝我！」雖大家都笑住講，但火藥味頗重。而最後栢芝在唱、跳表演後，只獲得91分排在尾4。

另外，同樣有份參加的容祖兒，雖然貴為香港天后，但似乎在大陸就不是太多人認識，節目中，當容祖兒進入會場後，其他「姐姐」參賽者雖然也有上前禮貌地打招呼，不過打完後亦隨即行開，搞到只剩下容祖兒一個人，場面非常尷尬。不過當那英到場時，眾人即上前與她閒談，單論受歡迎程度，那英確實與容祖兒有着極大對比，幸好最後容祖兒得到那英幫忙，才可以融入「姐姐」堆。雖然容祖兒由天后變「平民」，但仍無損她的戰鬥力，在唱、跳環節亦能發揮水準，結果最後得到115分排在第2名。

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