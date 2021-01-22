成軍兩年的男子組合MIRROR在頒獎禮可謂大豐收，無論組合獎還是成員個人獎都有斬獲，其中姜濤在月初舉行的叱咤樂壇頒獎禮上贏到開巷，以21歲勇奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，打破最年輕紀錄，雖然有人覺得姜濤未夠班攞獎，但亦有人覺得香港樂壇終於有新血，總算帶來新希望。

去年11月，MIRROR推出兩周年團歌《One And All》後，首張專輯《One and All》亦同時開售，當時反應熱烈，其後再決定限量加印專輯，安排在本月20日開賣。專輯加印推出當日，已經有fans一早排隊搶購，結果迅速賣斷市，有店舖吼準時時機，本來新專輯的建議零售價是330元，將價格提高到1,000元，甚至在拍賣網更高見2,800元炒價。有fans在花姐的telegram群組內大吐苦水，希望花姐可以出手幫助。

秒殺專輯要貼「沒有MIRROR」告示

《蘋果》記者今日走訪旺角信和中心唱片舖視察，其中一間冇貨，另一間則以炒價900元出售，店員更透露只獲配4套專輯，剩下最後一套不愁冇人買。唱片舖Sky music亦早已賣斷巿，店主阿威表示瞬間售罄，速度驚人，fans瘋狂畫面近年難得一見，令他要在門外張貼告示寫上「沒有MIRROR」來應對連日數百fans查詢，老闆阿威說：「不出半個鐘售罄，我哋幾個平台加埋都超過500人詢問情況，所以索性貼張紙出嚟慳番啲口水。」

雖然不便透露獲配給數量，阿威形容：「好受歡迎，係秒殺，有人排隊，我哋都叫佢哋唔好排，因為數量唔夠供應。」阿威做良心老闆，沒有炒高專輯售價，唯一希望是解決貨源問題：「希望攞多啲貨，但係配給，由唱片公司安排。好耐冇見過咁受歡迎嘅歌手，fans都有向我哋反映，我只能安撫佢哋盡力去搵，基本上大家都知難搵。」更指若有更多貨源，銷量成績更加輝煌，絕對可以媲美追捧韓星的情況。在這個疫情市道，MIRROR專輯可以幫忙救巿，阿威說：「希望可以有多啲供應量，難得有一隊唔錯組合，可以救巿，需求好大，希望可以放多啲出街。」

《蘋果》今日亦有向經理人花姐與及MIRROR的成員了解，但暫時未有回覆。

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