現年53歲的車仁表及51歲的辛愛羅，是韓國娛樂圈中出名恩愛的夫妻，兩人在1994年拍攝劇集《愛的火花》後撻着，並於翌年結婚，今年踏入結婚第26年。

任《我家的熊孩子》嘉賓

車仁表及辛愛羅早年在美國居住，近年才輪流回歸幕前，先是辛愛羅有份演出tvN劇集《青春紀錄》做「虎媽」，車仁表亦有新片《完美的車先生》在Netflix上公開。車仁表近日更參與SBS綜藝節目《我家的熊孩子》的錄製，一向是愛妻號的他於現場公開冧老婆而引起熱議。

每日示愛五六次

最新一集《我家的熊孩子》將於後日播出，節目組今日率先公開了車仁表的預告相，透露車仁表在現場公開家庭生活。當車仁表被問到愛情的有效期時，他表示：「直到她離世那天。」並直言覺得自己沒有娶錯人。車仁表又自爆就算已結婚廿載，每天仍會對老婆講五、六次「我愛你」，認真恩愛甜蜜。

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