不少宅男一向覺得外國妹最索最正，港女被彈到一文不值。正所謂各花入各眼，有部份網民仍迷戀香港女神，而當中有些外貌出眾、一點都不輸蝕，俘虜不少裙下之臣。

近日有一位網民發起香港YouTube女神大對決，雖然一開始被指開「膠post」，又試過把候選人的照片排錯次序，搞到有人投錯票等，始終都不像有些選舉要種票及出現「死人票」。

投票目前已到第三輪，之前第一輪、第二輪點票結果已出爐，該網民在爭議聲中宣佈第一輪由阿冰撼贏Jessica，而第二輪到「港版周子瑜」Jeannie對米露迪，最終由米露迪亦以2,478票勝出，昨日開始第三輪投票，有Ah Gi與童童對決，Ah Gi得票大幅拋離對手，票數直至今午2時40分已有2,689票，果然相當厲害。

Ah Gi

30歲樊沛珈（Gi）讀理工大學產品設計學畢業，2013年成為《蘋果日報》動主播，之後轉做科技新聞網站主播。2018年參加真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，人氣急升。同年2018年加入做ViuTV節目《Girls’Talk》主持，目前做網台節目主持，由於多才多藝、外貌不俗，憑着Cool爆氣質，成為「西面女神」，因此有不少fans，IG擁有7萬followers、YouTube有逾1.4萬subscribers。

童童

22歲「童顏女神」蔡曉童（童童）略懂法語及日語，為網台小薯茄成員，有一個YouTube頻道叫「童童 tungtungdess」，由於外貌可愛，而且演技出色，所以深受網民歡迎，不過她曾接受訪問稱不覺得自己是女神，亦承認在學習上通常3分鐘熱度，只有演戲比較做得耐，而她擁有16萬followers、YouTube有逾5萬subscribers。

米露迪

28歲米露迪是文青美女KOL，2016年開始做幕前，2018年行感性路線，出書《生米到熟米》說出自己的人生故事，米露迪作為網絡演員，最知名當然係做「啱Channel」嘅女演員，曾演舞台劇，去年萬聖節以日本人氣漫畫《殺戮都市 GANTZ》cosplay打扮落老蘭，成為網民焦點，她擁有8萬followers、YouTube有逾9千subscribers。

「港版子瑜」Jeannie

女神級Jeannie早前被網民指她的側面跟韓團Twice成員周子瑜有8成相似，故有「港版周子瑜」之稱，但亦有人指她更似吳日言。Jeannie日前在YouTube頻道「試當真」短片《唔通佢有朋友》演女主角，對白雖然不多，不過就成功引起連登仔注意，Jeannie雖然曾拍攝電視廣告，但經驗不多，仍屬素人級靚女，目前IG擁有5.1萬followers。

阿冰

阿冰於浸大電影學院畢業，經常被指與商台DJ鍾雪撞樣，更有指阿冰跟「大軍」程東外貌頗為相似，亦有不少網民為她「平反」，稱她比較好看，有一種GFable的感覺，而且看她在短片演出玩得放、又搞笑，在YouTube界人氣不俗，早前她更成為Dear Jane歌曲《銀河修理員》MV女主角，IG擁有20萬followers、YouTube有逾5.1萬subscribers。

Jessica Chan

Jessica去年演YouTube頻道「試當真」短片《教父》做女主角，引起連登仔留意，俘虜宅男歡心，讚她外貌夠甜又擁有一雙迷人大眼，更有支持者表示「好想Jessica做我女朋友」，不過就有網民彈她平時化濃妝，雖然樣貌美，但未能令人看一眼就印象深刻，IG擁有逾7.9萬followers。

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