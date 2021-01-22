愛情電影經典《風月俏佳人》(Pretty Woman)入面，有一幕李察基爾送頸鍊給茱莉亞羅拔絲，更用珠寶盒夾她手開玩笑，這幕大家記得嗎？片中這條心形紅寶鑽石頸鍊，來自法國珠寶品牌Fred，品牌更將頸鏈命名為『Pretty Woman』 。

事隔30年，Fred最近重新推出同名新系列，找來茱莉亞羅拔絲的29歲姪女Emma Roberts 出任廣告及短片女主角，延續這分緣分，Emma Roberts 穿上晚裝在豪宅、水池邊拍攝，一頭金髮和聰穎甜美笑容，和茱莉亞的碓有幾分相似。Emma Roberts 9歲時已經入行，和Johnny Depp一齊演出《毒王》(Blow)，拍過多部電影，絕對是有樣有頭腦的U30 女星。她又創辨網上書店，最近更為Nextflix吸血鬼美劇《First Kill》擔任監製。

同樣是U30荷里活女星，《鬼影特攻：以暴制暴》女角、29歲美女 Adria Arjona ，即將現身Marvel新作《Morbius》。上位中的她最近成為Giorgio Armani新香水MY WAY代言人。為配合新作宣傳，Adria之前更與製作團隊走訪泰國、印度、西班牙等多地取景，拍攝一系列如紀錄片般的宣傳短片，非常認真。 五段短片記錄Adria在不同地方遇到的人和事，如：到印度學習製作傳統服飾紗麗、去日本學茶道、去西班牙學跳佛朗明哥舞等，體驗生活、感受人生。新香水以清香的意大利卡拉布利亞佛手柑作前調、印度晚香玉為核心中調等，下月才推出。

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