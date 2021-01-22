現年38歲的韓國「情歌王子」輝晟（前譯：輝星），去年被爆慣性使用藥物異丙酚（即麻醉藥），遭警方立案調查，隨後又有報道指他交收非法藥物被斷正，更爆出他疑吸毒而暈倒，事件引起爭議。

輝晟因涉嫌慣性使用麻醉藥而被起訴，案件於大前日在大邱地方法院進行一審，據悉輝晟在庭上承認控罪，並在作最後陳述時表示：「對不起，我犯下了很大的錯誤。」檢方因此向法院要求判輝晟3年有期徒刑，案件將於3月9日作出最終判決。

非首次涉案

今次已非輝晟首次涉案，輝晟曾涉嫌於2011年至2013年初，在首爾江南一帶的皮膚科等多處地方慣性吸食異丙酚，輝晟當年受查時表示：「是為了治療腰椎間盤突出及斑禿脫髮的問題，在快速治療的過程中使用了極少量，可能因而產生誤會。」輝晟於2013年7月10日被判無嫌疑。

屬政府管制藥物

異丙酚作為睡眠麻醉劑，不僅具有迷幻效果，而且有很强的中毒性，韓國政府已於2011年將該藥物分類為管制麻醉藥，除治療目的以外嚴禁使用，違者將按吸毒罪追究法律責任。

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