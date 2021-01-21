韓國前女團2NE1的36歲成員朴春一直陷整容疑雲，去年她「驚嚇」擔任「大鐘獎頒獎禮」的表演嘉賓時，因暴肥而引起關注。近日朴春成功減了11kg（約24.2磅），體重由最高峯時期的70kg（約154磅）減到目前59kg（約129.8磅），而且更瘦身不瘦胸。

花絮照晒真樣

朴春減肥成功後即自信心大增，連日來都於IG晒新相及纖瘦美腿。日前她於IG公開拍攝時的花絮照，公開真實面貌，留言：「造型師沒有P圖，說非常漂亮而給我拍的現場照片。減掉11kg後自信心爆棚，狀態也變好了，想快點回歸見到fans#無修飾現場照片#沒有P圖」之後又透露：「準備回歸中。」似乎將出新歌見fans。

V煞面唔合比例

昨日朴春再於IG晒新自拍，更微騷事業線。不過未知是否角度問題，抑或朴春用了過重的濾鏡，自拍照中的她臉型極細而且現「V煞面」，臉的比例跟身形似乎不成正比，引起網民熱議，留言「前幾日公開的花絮照好多看了」、「廣告商公開的影片更漂亮」、「好想叫她不要再用濾鏡」等。

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