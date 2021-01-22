曾一台獨大的TVB，昨日宣佈曾志偉和王祖藍即將回巢，曾志偉將擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，王祖藍則擔任首席創意官，消息一出，引起各界譁然，同時亦引發TVB疑似內鬥的揣測。曾在TVB擔任總經理的陳志雲，今日在其YouTube頻道《時事短評》中談及曾志偉回巢一事，更點出外間流傳的TVB內鬥，是否意味着余詠珊失勢？還是樂易玲得勢？而余詠珊的另一半何哲圖（Herman）會否成為今次內鬥的犧牲品？及後志雲更指江湖傳聞曾志偉之前不願回巢，全因TVB董事局副主席兼行政總裁李寶安，而志偉今次回歸，又是否意味着李寶安失勢？

節目中，志雲一開始提及昨日這單TVB高層變動的新聞，表示得知志偉將擔任副總經理的時候︰「我第一時間真係以為係惡搞新聞。」他更以「濕水欖核」來形容志偉，指他坐不定，並非質疑對方未能勝任。以他分析，志偉的人物脈相當廣闊，製作經驗豐富，能否挽回TVB收視頹勢仍未知之數，但至少他可以團結和振奮一班TVB同事。志雲回想兩、三年前曾問過志偉，為何不返回TVB？當時志偉回答他指，現在的TVB已不是我們認識的TVB了。他更為志偉說好話，撇開對方的政治立場，對方是個真心關懷朋友的人，在志雲最艱難的日子中，獲對方支持和信任，令他不會忘記。

談到外間流傳的TVB內鬥，焦點都落在助理總經理（非戲劇製作）余詠珊身上，大家都好奇她會否失勢，因有傳2013年港姐競選時，志偉曾寸爆余詠珊改革賽制及現場live變錄影。而今次志偉回歸，更空降成為余詠珊的上司，余詠珊昨日向傳媒表示志偉是她的師傅，強調自己不會辭職。不過志雲則分析焦點會否轉到星夢娛樂行政總裁何哲圖身上，志雲說︰「因為Herman正正就係余詠珊嘅另一半。」不過志雲卻形容這都是低層次的話題。相反志雲指出圈中人開始評論，真正失勢的會否是董事局副主席兼行政總裁李寶安，志雲說︰「因為江湖傳聞，曾志偉唔願意回巢係因為李先生。」看來這台戲比睇劇更精采。

節目後半部份，志雲談及已延期一年的東京奧運，因武漢肺炎疫情持續，今年的東京奧運會否因而再度取消，而日本今次投入近2,000億港元資金，當中有75%是公帑，對日本將是一個財政的大災難。最後志雲將TVB高層變動，以及東京奧運，以「得失」來作總結，他更有感而發說︰「無論細到如TVB局中人抑或大如日本一個國家都好，我所領會到嘅道理就係：勿以得為樂，勿以失為憂，一日未到最後一刻，都好難知道究竟你今天所得嘅，會不會係你明日所失嘅。得失，「得失」呢兩個字擺埋一齊係好有意思，有得必有所失，一切都是生命嘅必然。聚散係彼此嘅虧欠，有聚就會有散，你可以話係命運嘅成全，無論你嘅人生係點都好，其實走開自己嘅路一定冇錯，做好你自己應該做嘅事，亦都一定冇錯。凡事我哋努力盡心去做好咗，其他真係交畀上天，係你嘅，永遠都係你嘅，唔使爭，唔係你嘅，終於要失去，何必要爭；屬於你嘅邊個都搶唔走，但唔屬於你嘅留都留唔住。」志雲跟李寶安當年一直傳不和，被傳是死敵，二人在六嬸方逸華面前爭寵，志雲此番說話，明顯似有所指。

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