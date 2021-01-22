Netflix推出亞裔富豪真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire），眾人在鏡頭前盡情炫富，不過當中唯一非有錢人的男模Kevin Kreider，卻擔當露肉重任，為節目畫面增添些少可觀性。

Kevin Kreider是新加坡富二代Kane Lim的好友，不時黐實Kane Lim及父親是軍火商的日俄名媛Anna Shay，令Kevin Kreider近年穿插名流圈的大大小小派對，被節目定型成一個「上流寄生族」。

37歲的Kevin Kreider出生韓國首爾，之後被白人家庭收養，以靚仔及大隻外型擔任模特兒工作，在幕前亦有演出經驗，當《璀璨帝國》上架後即令他知名度大增，而且還人氣急升，其IG每日的追隨人數也大幅增加，截至今日已達21萬follow，更令他成為網民的討論對象，有人就公開Kevin Kreider童年及少年時代舊相，由當年戴眼鏡的濛豬眼潺仔，已進化成一位肌肉男神。

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