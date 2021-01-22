楊思琦昨晚擔任陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》嘉賓，提起早前一位感情要好的中學同學突然離世，思琦說：「佢走咗之後，我收到首《仲夏陽光》，睇見歌詞我直情喊咗出嚟，好似講緊我同佢。好突然，嗰時每晚瞓唔到，佢讀書好叻，係一位兒童心理學家，好值得我學習，佢善解人意、細心、有善心同有愛心，對任何人都唔發脾氣，係我一個soulmate。」思琦一直強忍淚水，直到志雲問如果對方仍在，最想說甚麼，思琦終忍不住淚水爆喊：「希望佢身邊愛嘅人都幸福，因為佢仲有個4歲小朋友，其實我一路強忍緊，但你咁問我都好難.......。」

思琦向來硬正，很少在人前喊，志雲直言彷彿在她身上看見一道防衛牆；即使是笑，也不覺得她開心。思琦解釋：「有時擔心，驚自己講錯嘢，所以唔好講咁多最好，但我真係鍾意笑嘅。」之後再提起舊愛李泳豪，及細仔爸爸身份，思琦仍然好避忌，沒有多講半句。

談到當年未婚誕女，思琦自言好鍾意小朋友，不會因為其他因素抹殺生存權利，想清想楚才決定獨力撫養，但卻承受好大壓力，她說：「囡囡兩個月大時返咗嚟香港，嗰時我係有啲唔開心，所有報章雜誌封面都係講我點差點唔好，我係好痛苦，但感情嘅嘢其實冇對錯，你哋觀眾根本唔知發生咩事，唔好用咁眼光去評論我嘅決定，每個人做嘢都有佢原因啦，更唔可以一面倒用文字去攻擊，好彩我嗰時比較撐得住，唔係都幾難捱。」她更爆出當年某人做了傷害她的事情，現在已原諒對方：「如果見到可以打招呼。（點解可以原諒？）因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。」

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