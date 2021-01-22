【Converse x Rick Owens】

男裝周正在進行中，當中有不少驚喜新作。經常與不同品牌帶來跨界聯乘作的Converse，最近與Rick Owens合作推出Converse X DRKSHDW聯名系列。首個合作設計鞋款TURBODRK Chuck 70於日前舉行的Rick Owens威尼斯麗都秋冬季騷上首次曝光。

其實Rick Owens早與Converse建立微妙關係，在DRKSHDW SS14 RAMONES系列中就從Converse Chuck Taylor All Star鞋款中汲取靈感，顛覆性地詮釋了這雙歷史上最早的籃球鞋。而這次的TURBODRK Chuck 70，沿襲了Owens重塑文化符號的一貫做法——彎曲和重構了鞋身，延長了鞋舌並將鞋頭磨平，這是Converse首次以這種方式呈現。

對於這次合作，Owens表示 ：「每當我想到Converse，我都會想到黑白的Chuck Taylor帆布鞋和龐克搖滾時代，這些一直都是我美學體系中的標誌性砥柱。穿上Chuck Taylor帆布鞋，你便和那些實驗搖滾一代站在一起，這是次文化群體所具有的一種自信活力。」

【H&M x Lee 】

另一邊廂，H&M早前才公佈與Simone Rocha的驚喜聯乘系列，近日又再度帶來聯乘新消息，與牛仔服品牌Lee合作，推出可持續發展概念的牛仔服。

牛仔染製過程對於環境嚴重污染，H&M與Lee的合作以可持續概念為原則，不僅首次創作100%再生棉牛仔褲，還有以軟木製作的植物纖維背章。此外，H&M也首度在官網分享生命周期評估（LCA）數據，列出每款產品從原物料至最終穿着，在各個階段使用水源、二氧化碳及能源範疇對於環境的實際影響。

除了環保方面透明，剪裁也求新求變。女裝部分，寬鬆牛仔褲散發出90年代的懷舊風格，Lee經典鐵騎士外套呈現全新oversized剪裁，還有添加了嫵媚線條修飾的牛仔背心，也有工裝褲、外套式襯衫等，塑造出率性風格。男裝方面，工裝外套貫徹Lee的正宗設計風格。鬆身的五袋牛仔褲均採用百分百再生棉製造，而工匠牛仔褲則採用適合激光處理的節水染料。此外，還有工人褲、牛仔漁夫帽和大手提袋，以及多款充滿質感的可持續發展針織單品。

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