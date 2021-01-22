韓國男團ASTRO成員車銀優、文佳煐、黃仁燁、朴柔娜等人主演，改編自韓國人氣同名漫畫的tvN劇集《女神降臨》，昨晚播出了最新的第12集，雖然車銀優、文佳煐繼續甜蜜再演吻戲，文佳煐的素顏樣貌亦於學校曝光，但收視卻比上集下跌至3.4%，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追劇。

文佳煐車銀優三度咀嘴

昨晚劇情提到，車銀優得知因為朴柔娜，所以文佳煐無法在學校公開戀情一事，他就直接向朴柔娜公開兩人拍拖一事，而他與文佳煐亦越發甜蜜，更再度上演吻戲。喜歡車銀優的朴柔娜亦越來越嫉妒文佳煐，她要求兩人分手不果，最終黑化並在學校公開了文佳煐素顏的相片後，令文佳煐陷入恐慌。

金永大客串

下集預告中，文佳煐家人亦終於得知她被欺凌到轉學的原因，表示會安排她轉校，朴柔娜亦未有打算放過文佳煐，更警告對方要藏得遠遠，似乎暗示文佳煐、車銀優感情會受阻。另外，曾與《女神降臨》的金尚葉導合作《意外發現的一天》的男星金永大，將客串亮相第15集，與文佳煐有對手戲，令劇迷表示期待。

此外，文佳煐早前為雜誌《Elle》拍攝的新相亦於今日曝光，她透露《女神降臨》的拍攝現場氣氛融洽，並笑言：「有時真的感覺像去上學一樣，因為畢業於女子高中，所以拍攝時與男生坐在一個教室內覺得很陌生。」

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