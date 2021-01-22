林二汶本月1日於商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，首次奪得我最喜愛女歌手獎。早在去年11月底，當商台公佈該獎項最後五強名單時，林二汶曾在Ig公開承諾，如果獲獎即會入紙申請紅館檔期開演唱會，以答謝歌迷支持。近日網民溫馨提醒她要「找數」，結果林二汶昨日化身「找數真漢子」，宣佈3月底在紅館首次舉行個人演唱會。

「抗疫期間肥咗」

昨日林二汶在Ig上載站在紅館門外的短片，甫出現她戴上口罩搞笑說：「歡迎大家嚟到睇《瞬間看地球》呀！」接着她一邊「嘩」，背景則跳去紅館不同的位置，最後她說：「一剎那就睇完，多謝收睇，3月尾紅館見。」片中她還表示：「真找數」、「我攞到期喇」及「紅館再聚」。

談到紅館騷，林二汶向《蘋果》表示：「其實夠時間嘅，嗱嗱臨密鑼緊鼓應該OK，至於開唔開到騷？就要交畀上天嘅師尊，不過𠵱家要先處理身體狀況，因為抗疫期間，大家都肥咗！」她透露自己落足心機練氣，因為在紅館表演着實不易：「過去咁多前輩開騷，我唔可以失禮嘛！」

A組或做嘉賓

林二汶開騷消息一出，有網民留言擔心買不到門票，亦有人提議她可找《全民造星III》A組的學員任嘉賓合唱《還不夠遠》及《True Color》。林二汶在2002年跟盧凱彤組成at17出道，不過在兩人組合年代未有機會在紅館開騷，今次亦是她首次以個人姿態踩上紅館舞台，對上一次個人開騷已是2018年於旺角麥花臣場館。

緊接林二汶在紅館開騷應是RubberBand，日前他們宣佈取得4月檔期，暫定開兩場，而他們的經理人早前回應傳媒時指即使在防疫措施限制下紅館觀眾入座率只得一半，他們也會如期舉行，另外有指Twins、郭富城、陳慧琳和胡楓均有計劃今年在紅館開騷。