已有一女的34歲前港姐李雪瑩，去年7月宣佈再度有喜，日前低調「卸貨」，再添下幼女，今日在IG貼出跟圈外老公Andrew頭貼頭相片，她同時抱着小B女報喜。李雪瑩公佈囡囡改名Elia Rose Chan，留言：「多月的陀B，任務完成，囡囡令我們心中充滿着喜悅，我們對你的愛難以言喻！」李雪瑩也tag了家庭由3名成員增至4人，陳凱琳都有畀like。

李雪瑩本月初產前都貼出大肚靚相後說：「要健康安全地，把一條寶貴的小生命帶來這個世界真的很不容易。小寶寶，希望媽媽可以安全順利地帶你來到我們的家！」現在如願以償，一家四口還可開心迎牛年。

李雪瑩在2010年當選港姐的最上鏡小姐，然後加入大台主持明珠台節目《港生活．港享受》。2012年被派演劇集《怒火街頭2》扮女律師高雅，意外帶挈她人氣急升，更一度登上無綫官網人氣榜的第一名。不過，李雪瑩在2014年初以出外進修為由，與無綫解約，結束4年演藝事業，劇集《愛我請留言》成為她的告別作。兩年後嫁給圈外老公Andrew，2018年生下長女Lilia，婚後相夫教女，享受做幸福少奶，IG分享了不少外遊靚相。李雪瑩同屆冠亞季分別是陳庭欣、張秀文和莊思明，三甲全部未嫁。

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