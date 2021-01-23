大陸女星鄭爽日前被揭與舊愛張恒在美國秘婚及找代母生下一子一女後，其後因二人感情破裂分手，兩個分別各自在代母體內的小生命還未見過世界，便被外公（鄭爽父親）及生理上的母親鄭爽嫌棄，並打算棄養。該聲帶一流出，鄭爽即遭網民圍剿聲討，而鄭父的言論亦因過激，網民鬧多兩錢重。鄭爽亦因此被大陸官媒狠批及封殺，鄭爽星途一片黑暗，日前傳出她要引退，更可以需要面對大額賠償。

鄭爽的父親近日接受大陸媒體訪問，為自己的過激言論道歉，他說：「作為鄭爽的父親，真心的向大家道歉，作為一個家長，沒有正確的引導孩子，現在想想很內疚。這幾天發生的事情，大家都關注了，各方面的輿論，也真正的給我們的家庭和孩子徹底徹底的一個血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走。」接着鄭父長長的嘆了一口氣。

鄭爽自認不育

事發時只有20多歲的鄭爽，仍屬年輕，問到鄭父為何接受女兒找代孕，他指女兒坦承自己不育，鄭父說：「爽是因為工作的關係，身體各方面不是多好，代孕在美國有兩種代孕方式，一種是商業代孕，一種是醫療代孕，醫療代孕就是說在不能生育情況下、各種身體不允許的情況下，才能選擇這種醫療代孕，可能她符合醫療代孕。」

鄭父得知女兒要找代孕，即問是否合法，鄭爽指在美國合法，他指自己有提醒女兒：「必須做合法的事情，你是公眾人物，不能去做這些事情。」鄭爽向父坦言：「我身體不允許我生，我們非常渴望這種天倫之樂。」

裝修家居接外孫

鄭家積極配合鄭爽要求，準備迎接外孫：「我們在家裏準備，房間也裝修好了，嬰兒床也買了，就想把孩子接到我們家去撫養。」誰知突然女兒嗌分手，所有預想幻滅，鄭父坦言無法控制兩人的感情，一家人陷入崩潰的狀態。

張恒父母有天到鄭家探鄭爽，鄭父稱：「當時我們也拿他（張氏夫婦）當一種大哥大姐的那種心情，互相抱抱怨，由於這個語言各方面控制得不好，造成了屬於過激的語言，我真心真心的後悔和道歉，但是內心我們真的不是那麼想的。他倆（張恒和鄭爽）一旦感情破裂了，我們覺得第一時間把這個切割開，我們以後就是老死不相往來，不想再弄各種的感情在裏頭，首先是這麼想的。」

提到在網上流出的錄音中，鄭父表示要棄養兩名外孫，他指當時一時激動，後來冷靜下來，就沒有棄養的打算，他強調：「因為當時發生他倆（感情）破裂的情況下挺無奈的，就像兩口子馬上離婚時候，可能說點狠話，說點過激話，孩子真正出生了，我們是真正就想負責任了，一點沒有推諉的意思。」

鄭父又謂：「孩子出生了，我們肯定是要有責任的，我們有責任去撫養他、教育他，未來我們都要規劃的，這個是我們家裏後期也是真正這麼做的...我真心真心還是覺得我當時那天的言論，不管甚麼的是不對的，我代表我們三口之家為那天的言論表示真心的向大家道歉。」鄭父自認想得太簡單，亦將整件事想得太美好，所以輕易地就同意女兒的決定。

籲切勿模仿

鄭父雖然明白代孕在社會上的評價非常不好，但是作為家長，他對自己沒有把關，阻止女兒去找代孕一事感自責。「年輕人當然有他們的責任，兩年前的事情了，可能年輕人一時衝動，可能他也是憧憬未來美好，太美好化了，才決定的那些事情（找代孕），作為家長，沒有堅決的反對他，我和他的父母是最大的錯誤，這也希望各位網友大家千萬不要仿傚。」

鄭父續說：「真的不對，可能孩子是一時衝動，作為家長不應該，不應該支持她，這個對於我們家長是有責任的，這個也是不對的，大家現在千萬千萬別仿傚我們這種行為，和爽這種做法。」

打官司爭撫養權

講到兩名小孩的撫養權問題，鄭父指他們早在2019年已着手爭取：「2019年就尋求這個法律援助，我們通過美國那邊的律師，一直在尋找孩子的下落，到了在2020年的8月24日，就已經有一個訴訟了，我們訴訟（要爭取）的權益就是要撫養兩個孩子的權益，我們要單獨的撫養，而且接他們來中國。」問到鄭爽對兩名子女的態度，鄭父並未正面回答，只重申他們一直致力爭取兩名孩子的撫養權，又指無論今後的日子如何，他們都有信心和有責任去照顧好一對外孫。

避談張恒出軌

記者向鄭父求證張恒出軌一事，鄭父稱：「我覺得都是他倆的私事，不想再把這個問題總在嘴邊上說，畢竟都是為了孩子，還有兩個小寶寶在，不想傷害各自和對方。」而他又指自己及女兒都不會再「唱衰」張恒，因為他想到兩名外孫：「不想給他們的後代帶來陰影，他們有一天長大，知道他們爸爸媽媽各方面對社會各方面造成不好影響，我真心真心不希望再影響大家的生活。」

鄭父道歉短片播出後，有不少人質疑為何鄭爽仍然「潛水」，但有心水清者指鄭爽因為遭封殺，不能露面，所以改由鄭父出面。

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