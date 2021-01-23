34歲日本諧星中島臨太朗，近年與拍檔兼近大樹以搞笑二人組EXIT走紅藝能界，工作量亦隨着知名度正不斷上升，日本美容雜誌《VOCE》月前起為臨太朗炮製網上專欄，安排他接受修身挑戰，由早前的水桶身形練出結實肌肉。

臨太朗的樣貌亦受到廣大網民注意，事關他一直被指與活躍於90年代影壇的港星張耀揚似足兩兄弟，臨太朗是次的赤膊寫真，再被日本網民認為兩人撞樣，有人更表示：「我只看到張耀揚。」57歲的張耀揚在電影系列《古惑仔》中扮演烏鴉一角深入民心，該片在日本也有不少支持者，故臨太朗與張耀揚的樣貌就成為當地網民討論對象，而臨太朗早前也在自己的社交網上提起此事，並轉發他撞樣張耀揚的香港報道，連他自己也覺得似樣。

另外，臨太朗以EXIT身份活躍於當地綜藝節目，他與隊友兼近大樹就為富士電視台的深夜節目大玩cosplay，化身《ONE PIECE》中角色，並獲讚還原度高。

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