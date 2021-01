飽受情傷的前女子組合HotCha成員張惠雅(Regen),早前在節目中透露與年輕8年的台灣男友分手,暴瘦至只得84磅,我見猶憐。昨晚她在IG自爆飲酒後踩單車,不慎跌崩半隻門牙,她自嘲「好醜樣」,但仍能樂觀面對,留言:「今日好chill,同朋友飲多杯,好開心。然後我哋話不如今晚食pizza,所以叫長洲Peter pizza外賣。Peter係我鄰居,我借佢單車啦,但係因為我踩開三輪單車,三輪單車都炒過車,冇諗過踩三輪單車幾個月,訓練咗咁耐,一踩返兩輪單車就炒車,仲要崩咗隻牙。原本想聽日休息去補牙,但係諗諗下有口罩又唔駛拍嘢,聽日都係唔補牙住lu,不過我想瞓耐少少,因為無咗半隻牙都有點受驚,瞓醒明天再住咖哩飯。崩牙妹字」。Regen還上載借單車的Peter相片,原來是一名外籍男士,Regen續說:「佢一見到我排牙,笑到癲咗!飲啦!」

翻看Regen的舊post,不難發現她經常借酒消愁,曾有網民關心問候:「幾時戒酒?」她亦有回覆:「呢幾日冇飲。」前日凌晨,Regen忽然上載一張披頭散髮自拍,留言:「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝,我已經有呢個覺悟了,晚安。」一班粉絲即時被嚇親,之後她再解釋:「暴斃對我黎講係過勞或者唔知做咩突然瞓低嗰隻,有呢個覺悟係因為覺得地球都係一個困住靈魂嘅一個地方。」她還很介意有傳媒向她的舊隊友Crystal(張紋嘉)了解,Regen昨日指自己收到對方1個Message,但其實二人之間一直沒有聯絡,亦沒有問候對方:「大家都安好,大家都唔好再問我或者佢,I am so sick of this(我很討厭這樣)!」

斷捨離背後踩一腳的人

Regen心中有好多鬱結,在另一個post雖然沒有指名道姓,但卻似有所指說:「我個人呢就好小氣嘅,咁我呢B級(胸罩)都冇,所以心胸狹窄咗少少,個 quota 又爆咗喇,醫生話我要遠離啲令我唔舒服嘅人和事,咁一啲一直我有事又唔會關心我,然後又會背後踩我一腳嘅人我想斷捨離一下啫,我人生嗰命題就係學緊呢樣嘢,完。」

