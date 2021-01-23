飽受情傷的前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen），早前在節目中透露與年輕8年的台灣男友分手，暴瘦至只得84磅，我見猶憐。昨晚她在IG自爆飲酒後踩單車，不慎跌崩半隻門牙，她自嘲「好醜樣」，但仍能樂觀面對，留言：「今日好chill，同朋友飲多杯，好開心。然後我哋話不如今晚食pizza，所以叫長洲Peter pizza外賣。Peter係我鄰居，我借佢單車啦，但係因為我踩開三輪單車，三輪單車都炒過車，冇諗過踩三輪單車幾個月，訓練咗咁耐，一踩返兩輪單車就炒車，仲要崩咗隻牙。原本想聽日休息去補牙，但係諗諗下有口罩又唔駛拍嘢，聽日都係唔補牙住lu，不過我想瞓耐少少，因為無咗半隻牙都有點受驚，瞓醒明天再住咖哩飯。崩牙妹字」。Regen還上載借單車的Peter相片，原來是一名外籍男士，Regen續說：「佢一見到我排牙，笑到癲咗！飲啦！」

翻看Regen的舊post，不難發現她經常借酒消愁，曾有網民關心問候：「幾時戒酒？」她亦有回覆：「呢幾日冇飲。」前日凌晨，Regen忽然上載一張披頭散髮自拍，留言：「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝，我已經有呢個覺悟了，晚安。」一班粉絲即時被嚇親，之後她再解釋：「暴斃對我黎講係過勞或者唔知做咩突然瞓低嗰隻，有呢個覺悟係因為覺得地球都係一個困住靈魂嘅一個地方。」她還很介意有傳媒向她的舊隊友Crystal（張紋嘉）了解，Regen昨日指自己收到對方1個Message，但其實二人之間一直沒有聯絡，亦沒有問候對方：「大家都安好，大家都唔好再問我或者佢，I am so sick of this（我很討厭這樣）！」

斷捨離背後踩一腳的人

Regen心中有好多鬱結，在另一個post雖然沒有指名道姓，但卻似有所指說：「我個人呢就好小氣嘅，咁我呢B級（胸罩）都冇，所以心胸狹窄咗少少，個 quota 又爆咗喇，醫生話我要遠離啲令我唔舒服嘅人和事，咁一啲一直我有事又唔會關心我，然後又會背後踩我一腳嘅人我想斷捨離一下啫，我人生嗰命題就係學緊呢樣嘢，完。」

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