佐敦昨日雞飛狗走，因為傳政府封區傳足一日，直至今日清晨4時，政府才正式公佈禁足令，在佐敦劃出「受限區域」，指令該處人士須留在其處所，並按政府安排接受強制檢測，直至有陰性檢測結果證明，方可離開其處所及區域。

武漢肺炎除了在香港肆虐，在大陸河北亦再次爆發，日前有35位香港藝人拍片聲援河北，今日有口痕友在連登開post，追問有冇演藝人願意叫一聲「佐敦加油！」

最近在ViuTV劇集《太平紋身店》中演太平街其中一位老闆「Queen」的譚凱倫（Helen），今日在IG貼相發文兼落tag「#佐敦加油」，透露差點要被困封鎖區內。 Helen家住佐敦，她指昨晚6點收工時，得知政府準備封區傳言，因為擔心在被納入封鎖區內，即時向公司索取近日的陰性檢測報告，回家路上見到不斷有人拖篋離開，她形容為「避難」。

因為要為新節目《考有feel》開工，Helen回家食完飯很快睡着，直至凌晨聽到樓下有大型汽車的引擎聲，直至今早起床，才發現樓下已架起封鎖線，自己與封鎖區只有半條街之隔。

Helen有好多朋友關心，自覺幸運，但又反思：「消化一輪，覺得自己有這種想法很危險，也很荒唐。為何要覺得幸運呢？人生沒有想過會經歷被強制禁錮的情況。這個情景，我以前只在電影情節——世界末日、喪屍病毒、異形等題材見過。我的hometown佐敦何時會變成電影場景。」Helen有為疫情做足準備，但真實比想像嚴重，最後發現自己只是住在每天數十宗感染地區的普通市民 。

為貓狗願意禁足

Helen回覆《蘋果》時，解釋自己沒有被困，住所剛好在封鎖線後半條街：「但其實出到去都唔知行左定行右，所以都係留喺屋企，亦都擔心佢擴大範圍，咁就兩日又兩日。」Helen又說因為有養貓貓狗狗，如果不幸封鎖區不幸擴大，會選擇留低：「之前已經買定晒所有嘢，因為最怕斷米路，屋企之前真係冇米，好彩日前已經買定好多嘢，雞蛋都買咗30隻。」

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