【Louis Vuitton】

自Virgil Abloh上場後,Louis Vuitton的男裝秀每次以不同的展示方式發佈,疫症當前傳遞品牌「旅行家」的精神,上季巴黎上海東京巡演,來到秋冬2021 ,疫症依然,Abloh 將旅遊的實體概念,搬到自身,從旅遊引伸到「探索」,從遙遠的他鄉,拉回自身的血統的旅程,以Ebonics 為主題,上演一場劇場表演,是次劇場以發佈為名,頌揚黑人文化為實,為有色人種建立一個文化文流平台,將黑人文化最精僻的幾方面,如舞蹈、音樂、文學等展示出來,面向世界來一次身份文化認同。

「Ebonics」意思是非洲裔黑人的美式英語,劇場短片由John Johnson執導,故事靈感源自非裔美國小說家James Baldwin於1953年推出的散文《Stranger in the Village》,找來美國音樂人Saul Williams、英國詩人Kai-Isaiah Jamal和美國rapper Mos Def參與,場景穿越於室外和室內,鏡頭從白雪紛飛的室外走到室內,Saul Williams 一邊念誦着數十個歷史名人的名字,一邊在外場走進以雲石牆和地鏡佈置的室內,模特兒已站在鏡頭的另一邊出現,他們打扮成不同的職業人士上場,穿上拖地的大褸,拿着報紙、咖啡、公事包,就好像平日的中環一樣,不同職業的人穿起他們的「制服」,服飾的設計概念正正來自不同職業的形象,如律師、建築師、銷售員等,這些都是源自設計師記憶中人生第一個思考的問題,「長大後,你夢想當甚麼職業?」,於是城巿中各界精英都現在T台上,他們的造型是以人生不同階段的想象出發,從童年、少年再到中年,男模演譯着都市人奔走於日常生活場景,他們在互動、起舞、吹長笛、歌唱,服裝已不再是這場騷的主角,大家都被戲情情節所吸引,所以忽然會有穿上由向地名勝和地標堆砌出來的服裝出場,令人莫名奇妙。一直在場內沉睡的舞者甦醒,在站立與跌倒之間起舞,畫面切換到在瑞士雪山拍攝的短片片段,貫徹《Stranger in Village》中的情節,再次提出關於種族平權和身份認同的問題。

Abloh希望透過服飾和展示手法引導大眾不斷反思社會對「身份」,「小數族裔」、「有色人種」,「邊緣人士」,「性小眾」等權利的議題,他再次拿出3%理論於設計上,猶如hip hop 中的Sampling手法,進行二次創作,以挪用經典、複製、拆解再重組,得出蘇格蘭格仔圖案的加納傳統裝束配西裝、英格蘭百褶裙配西裝、格仔和Monogram 印花和服。不同文化、職業的服飾混在一起,建立出全新的品種,這些東西物均沒有明確的歷史來源,不屬於任何藝術家,設計師乘機帶出核心的問題:創作的人是否擁有運用作品的權利?誰創造藝術?誰又消費藝術?誰騎劫創作?創作有沒有公共領域?設計師要顛覆「創作」的舊有觀念,也同時是在對那些經常質疑其設計原創性的人一種反諷。

【Dior Men】

Kim Jones於2018年加入Dior擔任男裝藝術總監以來,一直將高級訂製的精湛技藝注入男裝系列中,2021秋冬系列從華貴典禮服飾汲取靈感,透過服飾體現與昔日的聯繫,讓人一窺歷史和傳統。系列發佈前已披露今季找來了千里達藝術家 Peter Doig 合作,邀請卡上展示了Peter Doig筆風下描繪的 Pierre Cardin 於 1949 年為 Christian Dior 先生設計的化裝舞會禮服,以及呼應他畫作中角色的獅子。

疫症之下,Dior透過數碼形式展示新裝,展場上的巨型聲音裝置參考了Doig 2015的作品《Speaker / Girl》。典禮制服是這次系列的主題,大量的刺繡及裝飾,靈感來自法蘭西藝術院(Académie des Beaux-Arts)收藏,服飾裝飾也展現出軍風制服元素。

首先登場的模特兒,穿上一件閃閃發光的金色與水鑽刺繡外套,搭配的西裝套裝上的星形鈕扣,靈感源自 Marc Bohan 在 60 年代設計的高級訂製晚禮服。系列中有不少針織服與恤衫,彷彿都變成了Peter Doig 的畫布,衣服上的圖案都是源自他的作品。他特別為系列創作了兩個動物圖案,除了獅子,也有象徵着Christian Dior愛犬Bobby的狗仔。另外,Doig 參與了系列的每個步驟,為英國帽藝大師Stephen Jones設計的一系列帽子,親自手工塗飾。

Doig 的另一成名作《Milky Way》則成為了系列的色調主軸,畫作上的繁星、夜空幻化柔和的藍色、海軍藍、淡紫色、Dior灰色,配搭着明亮活力的色彩,如黃色、血橙色和綠色。過往找來Kaws、Kenny Scharf等藝術家合作的Kim Jones,這次與Peter Doig合作相對少了流行文化氣息,與此同時卻展示了如何透過時裝將藝術化為現實,也呈現Dior的無限可能。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!