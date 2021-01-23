長瀨智也是鬼才編劇宮藤官九郎的頭號愛將，雙方合作無間，由2000年的《池袋西口公園》 開始，還有《虎與龍》及《自戀刑警》，而今次長瀨趁離開尊尼事務所前，再為對方新劇《我家的故事》盡地一煲，犧牲靚仔形象化身長毛摔角手，更增肥28磅扮成油膩大叔，令其演技可謂發揮出另一境界。

《我家的故事》昨晚在日本TBS電視台開播，長瀨智也扮演摔角手觀山壽一，當貴為著名能樂師、被封為人間國寶的父親觀山壽三郎傳來病危之際，觀山壽一回到20多年斷絕來往的老家，與胞妹及兄弟捲入遺產繼承風波，事關父親身邊出現由戶田惠梨香飾演的看護志田櫻，由於女方身份神秘，更成了壽三郎的未婚妻，繼而令一家人展開鬥爭。

上月閃婚的戶田惠梨香，今次在劇中也有發揮，她為角色奉旨向飾演壽三郎的西田敏行施展姣功，首集更躺在坐於輪椅上的西田身上，盡顯風騷魅力。

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