改編自韓國網絡漫畫、由趙炳圭、金世正等人主演的OCN人氣劇《驅魔麵館》，自開播以來一直穩佔Netflix香港排行榜冠軍，深受劇迷歡迎。而《驅魔麵館》今晚將播出第一季的第16集大結局，至於第二季則於明年初才開播。

劇迷感愕然

《驅魔麵館》爆紅，令男女主角趙炳圭和金世正成功彈起外，亦令劇中飾演劉相俊女友的崔允英人氣急升。現年34歲的崔允英於2008年出道，曾出演《麵包王金卓求》、《女王的教室》、《60天，指定倖存者》等劇集。崔允英於劇中飾演重案組刑警金正英，一直苦等失去記憶的劉俊相，不過當劉俊相終於記得崔允英時，崔允英卻遭到殺害，事實上於漫畫中原本沒有崔允英飾演的角色，亦沒有相關的愛情線，所以崔允英的死亡令劇迷大感愕然。

崔允英為了角色刻意減磅7kg（約15.4磅），而她於劇中的硬朗形象亦令觀眾留下深刻印象，她接受韓媒訪問時表示：「最近不管去哪裏，都聽到說電視劇非常有趣，能出演這樣的作品感到非常榮幸和幸福。我想對正在收看《驅魔麵館》的觀眾和為金正英死亡感到惋惜的所有人說聲感謝。」

曾見真刑警

崔允英直認拍攝前得知金正英會死亡時，若說沒有遺憾的話就是說謊，她說：「雖然中途退出有些遺憾，開始之前亦非常擔心，因為覺得我的外貌所具備的條件與領袖風範相去甚遠而苦惱，對我來說是很大的挑戰。我為了詳細了解刑警這個職業，與實際的女刑警見過面，聽取她們的建議，還會看其他作品。因為是原作中沒有的人物，所以準備起來更難。」

激讚劉俊相

而成為暫時在劇中唯一的一條愛情主線，崔允英說：「劉俊相前輩是最棒的，總是充滿熱情。在開拍之前，總是一邊對話一邊互相理解，不斷研究本人的角色。我也受到了很多刺激，在拍攝過程中我也好像多次想過以後想成為那樣的演員。」

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