英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）在Netflix推出以來，於本港以至全球多個排行榜都穩佔十大，昨日官方正式宣佈會開拍第二季，並於今年春季在倫敦開拍。《柏捷頓家族》上架28天，已獲6,300萬收看人次，成為Netflix最高收視的原創節目之一。雖然第一季都是主力講男女主角的相愛經過，但去到第二季就會講Daphne哥哥Anthony尋找太太的過程。

女主角不開心

《柏捷頓家族》一對男女主角Regé-Jean Page與Phoebe Dynevor有不少親密場面，被網民剪輯並放上多個鹹網，消息人士指：「《柏捷頓家族：名門韻事》的性愛場面與網絡上提供的一些最淫穢的資料同時出現，引發了恐懼和憤怒。」Netflix已發出警告，但要完全清除那些片段仍然非常困難，女主角Phoebe也為此感到不開心。

總用戶達二億

此外，Netflix日前公佈去年第四季度財報，成績遠勝預期，全球更突破二億用戶，正式成為電視界的龍頭。Netflix公佈去年第四季增加了850萬用戶，令總用戶達到二億，相信是因為武肺人人都要留在家中有關。當中特別提到《王冠》（The Crown）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）及《柏捷頓家族：名門韻事》成績優秀，《后翼棄兵》更在首四星期有6,200萬收看人次。

至於日劇《今際之國的有栖》上月10日推出後大受歡迎，在全球190地方上架28天，累積達1,800萬用戶觀看，並打進日本、香港、台灣、韓國、泰國、法國、德國、意大利等40地的排行榜十大，更成為最高點擊的Netflix原創日劇，難怪立即拍板開拍第二季。

韓劇方面，改編自同名人氣網絡漫畫，宋江孖《德魯納酒店》上位小生李到晛、實力派演員李鎮旭、李詩英等人主演的《Sweet Home》，上月18日在Netflix上架後即掀熱潮，已累積達2,500萬全球用戶觀看，更一度穩佔Netflix香港排行榜冠軍，導演李應福早前曾暗示如外界反應好，有望開拍第二季。