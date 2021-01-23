沈卓盈近日宣佈陀牛B，除了開工外，她盡量爭取休息安胎，昨日在IG貼出相約閨密陳自瑤（YoYo）見面照片，沈卓盈自爆午餐傾到晚餐，由於晚上6時禁堂食，兩人最後返了沈卓盈家繼續吹水到凌晨，玩足一日，沈卓盈在IG貼上派心相片並留言：「好耐冇見我嘅女神Baby啦，今次由午餐食到下午茶直到餐廳打烊，然後返屋企再食埋晚餐都未夠，已經約埋下次見面，兩個傻傻的坐埋一齊真係笑餐飽，其實開心可以就係咁簡單，送給大家我們的心。」

沈卓盈還大爆兩女傾偈時，肚中寶寶有反應：「我們在笑寶寶在踢，這位小聽眾好興奮。」沈卓盈當然有向妻已有一女的YoYo取生B經，沈卓盈今日接受《蘋果》訪問時說：「我哋係咁傾唔停，新手媽媽問題多嘛，老公笑我哋爭兩個鐘就見足12個鐘。YoYo有畀貼士我呀，佢知我要開工，所以叮囑我要休息多啲，手頭上嘅節目拍到月尾就完。疫下又開工拍《五星級絲打ll》，我好多時間都留喺屋企避疫，加上懷孕初有妊娠反應唔舒服，放假唔出街安胎，呢排見舒服同精神啲，所以開始約番朋友見面。」

拍攝期間曾匿女廁嘔

問到沈卓盈懷孕情況，她續說：「而家胃口正常，但係要控制飲食，少食多餐，預產期係年中。記得頭嗰幾個月辛苦啲，妊娠反應，當時未夠3個月唔公佈得住，大家都唔知，試過拍攝中途唔舒服，偷偷哋匿喺廁所嘔，好彩拍攝節目都算輕鬆，仲應付到。」

此外，沈卓盈未離開TVB時拍攝劇集《平安谷》，與同劇的龔嘉欣、陳凱琳及譚凱琪組成「少婦聯盟」，四女不時聚會，沈卓盈約滿離開大台，少婦聯盟活動少見沈卓盈，沈卓盈於2019年到布吉秘婚，也未有通知少婦聯盟，有報道指她與龔嘉欣、陳凱琳及譚凱琪傳不和？沈卓盈否認，她解釋是由於疫情大家少沒有相約：「嚟緊會約Zoe（譚凱琪）同Grace（陳凱琳）佢哋取經。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！