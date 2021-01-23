因「安心事件」形象直插谷底的黃心穎，遭無綫雪藏近兩年，有指零收入的她想同無綫解除長逾8年的合約，不過早前樂易玲在接受訪問時表示有叫黃心穎想清楚才決定。今日是黃心穎的32歲生日，暫時仍未成功解約的她，就在IG貼出生日相，表示要以「瘋狂」去面對這個世界。

黃心穎剛剛在IG貼出一張捧着生日蛋糕的照片，並留言指在這個瘋狂的世界中要做一個瘋狂的人「 Mad calm, mad focused, and mad happy！ thank you all for the wishes,祝大家繼續mad heathly」，只見相中正拿着刀切蛋糕的她笑到「見牙唔見眼」，更透露自己吃了2件蛋糕，似乎已將解約煩惱拋諸腦後。

雖然黃心穎今年生日笑得好開心，不過翻查她近年的生日，未發生「安心事件」前，就有「前男友」馬國明、當年好姊妹湯洛雯、撐警楊明、莊思明、李霖恩及朱千雪等多位藝人為她慶祝；出事後，去年就只有3個家姐為她慶祝生日；到今年，黃心穎貼生日相時，就只剩下自己一人，難怪她謂要以「瘋狂」去面對世界。

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