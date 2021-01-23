資深藝人李香琴本月8日離世，享年88歲。琴姐女兒蕭紫筠將於後日（25日）在紅磡世界殯儀館為母親舉行喪禮，喪禮將以追思會形式進行，翌日大殮，並隨即出殯奉柩哥連臣角火葬場火化。

已移居泰國的資深製作人楊紹鴻，跟琴姐合作多年，二人份屬好友，但因為疫情關係，楊紹鴻未能返港送別琴姐，所以他於泰國錄製了《永遠懷念李香琴》悼念節目，於後日早上在YouTube、MVTV及MVHub頻道播出，向琴姐作最後致敬。

楊紹鴻今日向《蘋果》表示：「其實我入行第2個劇《奮鬥》就識琴姐，一路合作咗幾十年，又幫佢做過個人演唱會，又一齊去過旅行，又去過美加登台，我亦都寫過歌畀佢，亦同佢及幾個藝人開演藝中心，佢係我一個好尊重嘅藝人，基本上佢都好take care我，雖然佢已經久病臥床好耐，但我哋都好唔捨得佢，因為疫情關係，我返唔到嚟送佢最後一程，所以幫佢做呢個特輯去紀念佢，希望啲朋友可以懷念到佢過去，或者一啲曾經合作過嘅好朋友，一起懷念呢個殿堂級嘅藝人。」

琴姐悼念特輯中，黃淑儀、夏雨、石修、米雪、黑妹李麗霞、劉錫賢和樓南光等都有分享跟琴姐點滴，而樓南光與黑妹談及琴姐時，更忍不住爆喊，原來樓南光難忘當日在琴姐面前爆粗，雙方鬧得極不愉快，樓南光為此後悔不已，而他錄影時更因為太激動，要重新再錄。

而先後效力無綫和亞視的藝人羅清浩，將與楊紹鴻一起擔任悼念特輯主持，楊紹鴻說：「佢都住喺泰國，而家半退休狀態。」

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