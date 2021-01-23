經典美劇《逃》（Prison Break）48歲男主角威禾夫米拿（Wentworth Miller）去年11月正式宣佈不會回歸《逃》第6季，於2013年公開出櫃承認同性戀的威禾夫自言不想再演直男角色，他近日就回歸美劇《法網遊龍：特案組》（Law & Order: Special Victims Unit）第22季，是他自宣佈不再扮直男後首個演出。

威禾夫在《法》劇飾演首個出櫃地方檢察官Isaiah Holmes，今次是他第三度回歸該劇。威禾夫近日接受美媒《Entertainment Weekly》訪問，直言扮演Isaiah不用再花時間服務直人的戀愛關係，感覺輕鬆自在：「演戲對我來說是一個調查，匹配新的領域，清晰地表達我平日不需要表達的東西。與直人匹配，對現時來說，就像死胡同一樣。」威禾夫又指希望故事講多些有關同志角色面對的掙扎，但不是將他們定義。威禾夫認為最重要是讓同志觀眾和同志小孩看到故事裏的同志角色不是受苦，而是擁有自信和尊嚴。

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