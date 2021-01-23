由韓國上位男星趙炳圭、金世正等人主演，改編自網絡漫畫的OCN人氣劇《驅魔麵館》，將於明日播出第一季的大結局，而劇集將於今晚播出第15集，香港劇迷可在Netflix追看最新劇情。

約定第二季見

於《驅魔麵館》第一季播畢前，劇中四位主演就分別發表感言，男主角趙炳圭表示：「《驅魔麵館》對我來說是像禮物一樣的作品，與同事們、前輩們一起的時間，每日都是學習的機會，是在我腦海中一直浮現着幸福的記憶。拍攝時非常幸福快樂，雖然有時也會對結果感到不安和擔心，但因為有眾多觀眾的喜愛，所以才能圓滿結束拍攝。」趙炳圭又表示：「無論遇到甚麼情況，我都會回到最終戰勝自己的趙炳圭，第二季見吧。」

劇集拍檔感情要好

歌手出身的金世正今次憑劇成功入屋，她曾公開表示拍劇時感到很幸福，頻頻於IG公開跟劇集拍檔的合照，她又透露：「拍劇時手機的背景照片換成是跟一眾驅魔人的合照，真心感謝幫助我成長的拍檔、一眾觀眾及劇中所有演員。」金世正又指：「透過《驅魔麵館》再次開始夢想，無論面對甚麼，都能真心、微笑對待。」

慶幸冇事故發生

劉俊相表示：「長時間愉快地拍攝的《驅魔麵館》結束了，感到非常遺憾。因為得到了很多喜愛而非常幸福，真心感謝喜愛和珍惜《驅魔麵館》的觀眾朋友，請和《驅魔麵館》一起走到最後吧。」廉惠蘭表示：「因為《驅魔麵館》是第一次嘗試的題材，所以有些困難，但是因為有大家的支持才能走到今天，真心感謝觀眾，雖然所有作品都是這樣，但是工作人員們真的辛苦了。 幸好沒有發生重大事故，順利結束了，真的非常感謝，同時期待以更強力的第二季回歸。」

融人新角色登場

另外，韓劇《她的私生活》男星林智圭將客串演出今晚播出的第15集，飾演新的「融人」，而於早前公開的預告中，亦見到疑似曝光第二季新角色，而《驅魔麵館》的第二季預計9月開拍，明年上半年播出。

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