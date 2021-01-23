MIRROR成員Edan呂爵安上年尾有新綜藝《膠戰》吸納唔少fans，現時與小儀、黃奕晨（Dixon）為新節目《考有feel》密密錄影、在港版《大陸的愛》擔正與Anson Lo玩BL，1月未完已經可以預見今年會成為「Edan年」。不過勢頭未完，事關Edan即將有單飛歌推出，成為MIRROR當中第6個有個人歌派台的成員。

Edan今晚就公佈了新歌名叫《E先生連環不幸事件》，四眼造型又太「青春」，令Edan都要親自帶頭要求fans跟隊留言「E先生好靚仔」。Edan又多謝黃偉民（Wyman）填詞，給出一個好符合自己型像的歌名，他落tag自嘲「見到我個樣就知我有幾不幸啦」、「黑氣石威力勁到連歌名都關黑仔事」，最後透露新歌將於下周三（27日）面世。

由於新歌名與期待有好大落差，網民指Edan再次不顧MIRROR偶像包袱，歌名更有ERROR風格，建議Edan轉隊。而同樣今年出單飛歌的ERROR隊長「肥仔」梁業，就在IG貼出切燒豬片，拜神祈禱開工大吉。

黃德斌上司Look chill住睇囝囝

至於港版《大叔的愛》本周初開鏡拍攝，Anson Lo昨日出post指今日拍攝情緒會獎得「好複雜」，估計終於要拍hehe親密戲份。今日亦有網民在中環摩天輪見到《大叔的愛》開工，等埋位時Edan、Anson Lo站在黃德斌旁邊練稿，而黃德斌就已經好入戲，戴黑超蹺腳坐在摺凳上望住兩位後生仔。

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