有「小宋慧喬」之稱的韓國話題劇《夫妻的世界》女星韓韶禧（前譯：韓素希）拍畢《夫妻》後人氣急升，早前更升呢做女主角，接拍Netflix新劇《Undercover》，未知是否首次擔正劇集而出盡全力，昨日深夜韓國方面傳來她拍攝《Undercover》時中途受傷兼過勞而暈倒的消息，並因為呼吸困難而被急送到急症室。

大量動作場面

據了解韓韶禧在《Undercover》中每天都要應付大量的動作戲份，很多時候她都會選擇親身上陣，未有使用替身的情況下進行拍攝，估計她因為每天要參與大量的動作場面，最終過勞體力不支，加上受傷關係而暈倒。

情況並不嚴重

電視劇製作公司相關人士表示：「在拍攝動作戲時受了傷，從保護演員的角度出發，所以來到了醫院。目前情況並不嚴重，在急症室進行治療。由於明天（23日）沒有拍攝工作，所以至明天為止都會保持她的情況穩定，現在的情況不像大家擔心的那樣嚴重。」

孖安普賢合作

《Undercover》講述韓韶禧飾演的尹智友，本身是販毒集團成員，但以卧底身份加入警隊，尋找出父親死亡的真相，為在可疑情況下去世的父親報仇，並在復仇的過程中，面對一個個殘酷的真相。而安普賢就演毒品調查科的警長全弼道一角，是一名嚴謹、勇敢、對調查案件相當有決心的角色。

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